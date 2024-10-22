الثلاثاء 2024-10-22 11:44 م
 
 

الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ آب الماضي

الدولار
الدولار
الثلاثاء، 22-10-2024 10:51 م

الوكيل الإخباري-   - ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر في تداولات اليوم الثلاثاء.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.04 بالمئة، ليصل إلى 104 بعد أن بلغ 104.08، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من آب الماضي.
وارتفع المؤشر بنحو 3.3 بالمئة على أساس شهري، ويتجه صوب أعلى ارتفاع شهري له منذ شهر نيسان 2022.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.2976 دولار، كما انخفض اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.0811 دولار.

اضافة اعلان


كما ارتفع الدولار 0.09 بالمئة أمام الين إلى 150.96، بعد أن صعد إلى 151.10، وهو أعلى مستوى له منذ 31 من حزيران الماضي.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف هدف حيوي بغور الأردن من الجانب الفلسطيني

تعبيرية

طب وصحة سبب غير متوقع للصداع.. انتبه

الصفدي وبلينكن

أخبار محلية الصفدي: إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة

هاشم صفي الدين

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال هاشم صفي الدين القيادي في حزب الله

الدولار

أسواق ومال الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ آب الماضي

قافلة مساعدات

أخبار محلية وصول قافلة مساعدات أردنية إلى شمال غزة

بلينكن

أخبار محلية الخارجية تعلن عن تأجيل زيارة بلينكن إلى الأردن

تعبيرية

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: الرد على إيران سيكون في هذا الموعد



 

الأكثر مشاهدة