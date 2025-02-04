الدولار يرتفع مع بدء سريان الرسوم الجمركية على الصين

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار على نطاق واسع، اليوم الثلاثاء، مع بدء سريان الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية، الأمر الذي أثار ردًا سريعًا من بكين، حيث فرضت رسوما جمركية تدخل حيز التنفيذ في 10 كانون الثاني، على واردات أميركية مثل السيارات والمعدات الزراعية وشحنات الطاقة.

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كما دفع بدء سريان الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى عمليات بيع لليوان الصيني والدولار الأسترالي.



وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، تراجع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي على الرغم من تعليق واشنطن خطوة فرض رسوم جمركية على البلدين في وقت سابق.

ونزل اليورو 0.4 المئة إلى 1.0297 دولار، إذ وجد الاتحاد الأوروبي نفسه هدفًا متوقعًا للرسوم الجمركية الأميركية.



كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.24047 دولار.



وبدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية.



وانخفض اليوان الصيني بنحو 0.3 بالمئة إلى 7.3213 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية.