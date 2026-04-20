الإثنين 2026-04-20 07:55 ص

الدولار يرتفع مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز

الوكيل الإخباري-   اتجه الدولار نحو أعلى مستوى له خلال أسبوع في مستهل التداولات الآسيوية الاثنين، مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط الذي دفع المستثمرين إلى الإقبال على الملاذات الآمنة.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.3% ليصل إلى 98.485، وهو أعلى مستوى منذ 13 نيسان. وعكس هذا الاتجاه بعد أن أدت موجة بيع إلى انخفاض الدولار الجمعة إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام.

وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1731 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني بنفس النسبة إلى 1.3480 دولار.

وأمام العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.2 إلى 158.945 ين، كما صعد أمام العملة الصينية 0.1% إلى 6.8244 يوان في التداول خارج الصين.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.7122 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5856 دولار.
 
 


