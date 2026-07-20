الدولار يرتفع مع تصاعد الصراع الأميركي الإيراني

وارتفع الدولار 0.1 مقابل الين الياباني إلى 162.48 ين وهو أقوى مستوى له منذ التاسع من تموز، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.1426 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3445 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6975 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5833 دولار.
وكتب محللو ويستباك في تقرير بحثي "كانت أسواق العملات الأجنبية هادئة نسبيا، مع استقرار الدولار الأميركي بشكل عام، في حين تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي ومعظم العملات الرئيسية".
وأضافوا "استمرت معنويات السوق في التدهور إذ أثرت المخاوف بشأن تقييمات شركات أشباه الموصلات سلبا على الرغبة في المخاطرة، في حين تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد أن علقت إيران التزاماتها بموجب اتفاق السلام المؤقت".
ولا تزال الأسواق تتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمبركي) في 29 تموز.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1% إلى 100.84.
وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.2% ليصل إلى 64637.89 دولار، في حين زاد سعر عملة إيثر 0.2% إلى 1869.72 دولار.
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