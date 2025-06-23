الدولار يرتفع مع توجّه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 99.037 نقطة.
وفقا لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، ارتفع الدولار 0.52 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 146.81 ين، بعد أن لامس أعلى مستوى له في شهر في وقت سابق من الجلسة التداول
في المقابل، انخفض اليورو 0.33 بالمئة إلى 1.1484 دولار ، كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.26 بالمئة إلى 1.3416 دولار.
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