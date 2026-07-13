الدولار يرتفع وسط تجدد حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز

09:36 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الأخرى، إذ أدى تجدد حرب إيران إلى تأجيج مخاوف التضخم وزيادة احتمالات رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة. اضافة اعلان





وأمام العملة اليابانية، زاد الدولار 0.1% إلى 161.92 ينا. وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.1403 دولار، وبالمثل انخفض الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3383 دولار.



وانخفض الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6942 دولار، في حين تراجع نظيره النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5757 دولار.



وتجددت حرب إيران خلال مطلع الأسبوع، إذ استهدفت طهران الأحد دولا خليجية وأعلنت أنها أغلقت مرة أخرى مضيق هرمز الحيوي، فيما أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران.



وزادت أسعار النفط مع استئناف التداول في آسيا، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3% لتصل إلى 78.49 دولار للبرميل.



وقال محلل السوق لدى آي.جي في سيدني، توني سيكامور "بعد تصاعد التوترات في نهاية الأسبوع الماضي وفي مطلع هذا الأسبوع، تحرك الدولار تبعا لذلك، وكان سعر النفط الخام هو المحرك الرئيسي".



وأضاف "هذا يثير مجددا المخاوف من أنه إذا ارتفعت أسعار الطاقة من هذا المستوى، فقد نبدأ في رؤية تقديم مواعيد رفع أسعار الفائدة".



ويميل المتعاملون بأغلبية بسيطة إلى توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتين حتى نهاية العام.



ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تشير العقود الآجلة للفائدة الأميركية إلى احتمال بنسبة 52.1% لحدوث زيادتين أو أكثر لأسعار الفائدة بحلول موعد اجتماع البنك المركزي الأميركي في كانون الأول، مقارنة باحتمال 47.6% الجمعة.



واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 101.07 بعد أن ارتفع بما وصل إلى 0.2% عن المستوى عند ختام التعاملات الجمعة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 8 تموز.





