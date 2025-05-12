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الدولار يرتفع وسط تفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأميركية

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 12-05-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع الدولار مقابل نظرائه من عملات الملاذ الآمن، اليوم الاثنين، بعد محادثات بين الولايات المتحدة والصين هدأت المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بالتزامن مع مؤشرات على انحسار التوتر في نقاط ساخنة في مناطق أخرى.

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وبحسب بلومبرغ الاقتصادية، صعد الدولار 0.4 بالمئة إلى 145.93 ين و0.5 بالمئة إلى 0.8337 فرنك سويسري.


وزاد الدولاران النيوزيلندي والأسترالي‭‭ ‬‬0.3‭‭ ‬‬بالمئة إلى 0.5927 دولار أميركي و0.3 بالمئة إلى 0.6432 دولار.

 
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