الدولار يرتفع وسط تفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأميركية

وبحسب بلومبرغ الاقتصادية، صعد الدولار 0.4 بالمئة إلى 145.93 ين و0.5 بالمئة إلى 0.8337 فرنك سويسري.
وزاد الدولاران النيوزيلندي والأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.5927 دولار أميركي و0.3 بالمئة إلى 0.6432 دولار.
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