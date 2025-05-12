الدولار يرتفع وسط تفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار مقابل نظرائه من عملات الملاذ الآمن، اليوم الاثنين، بعد محادثات بين الولايات المتحدة والصين هدأت المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بالتزامن مع مؤشرات على انحسار التوتر في نقاط ساخنة في مناطق أخرى.

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وبحسب بلومبرغ الاقتصادية، صعد الدولار 0.4 بالمئة إلى 145.93 ين و0.5 بالمئة إلى 0.8337 فرنك سويسري.