الدولار يستقر بعد تراجع المخاوف بشأن وتيرة خفض الفائدة الأميركية

الوكيل الإخباري- استقر الدولار اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعًا متواضعًا الشهر الماضي، ما خفف بعض المخاوف بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ ، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، عند 107.78.



كما استقر اليورو عند 1.0434 دولار بالقرب من أدنى مستوى في عامين، والذي بلغه في نوفمبر، وتراجع خلال العام 5.5 بالمئة.



وتراجع الين الياباني إلى 156.65 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه يوم الجمعة.