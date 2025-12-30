الثلاثاء 2025-12-30 10:12 ص

الدولار يستقر قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأميركي

الثلاثاء، 30-12-2025 08:14 ص
الوكيل الإخباري-   استقر الدولار الثلاثاء قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر كانون الأول، والذي يُتوقع أن يكشف عن انقسامات داخل البنك بشأن مسار السياسة النقدية في العام المقبل.اضافة اعلان


وتشهد أسواق العملات هدوءا كبيرا بسبب ضعف السيولة خلال موسم العطلات فيما ينظر المتعاملون إلى المستقبل بعد عام قاتم بالنسبة للدولار ساعد في دفع اليورو والجنيه الإسترليني إلى تسجيل أقوى أداء منذ عام 2017.

وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.177225 دولارا، ويتجه لتحقيق مكاسب سنوية 13.7%، في حين سجل الجنيه الإسترليني 1.3509 دولار ويتجه للصعود 8% في عام 2025.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسة أخرى، فيتجه لتسجيل تراجع سنوي 9.6%، وهو أسوأ انخفاض له منذ ثماني سنوات ويأتي في ظل رهانات خفض الفائدة الأميركية والمخاوف حيال العجز المالي وعدم اليقين السياسي. وسجل المؤشر 98.033 نقطة في التعاملات المبكرة، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر ولكنه حذر من احتمال إبقائها دون تغيير على المدى القريب. وبالنسبة للعام المقبل، ينقسم صانعو السياسات بشأن مسار أسعار الفائدة.
 
 


