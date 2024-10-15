الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

الوكيل الإخباري- استقر الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، مدفوعًا برهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي في خفض أسعار الفائدة بمعدل قليل في الأمد القريب، مما جعل الين يقترب من مستوى 150 للدولار.

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كما ظل اليورو متراجعًا ليجري تداوله بالقرب من أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس، الذي لامسه أمس الاثنين قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية يوم الخميس. ويبدو أن البنك يتأهب لخفض آخر لأسعار الفائدة.



وأظهرت سلسلة من البيانات الأميركية أن الاقتصاد متين ويتباطأ على نحو متواضع، في حين ارتفع التضخم في سبتمبر بأكثر قليلاً من المتوقع، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على حدوث خفض كبير في أسعار الفائدة.