الثلاثاء 2024-09-03 02:55 م
 

 

الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته

الدولار
الدولار
الثلاثاء، 03-09-2024 12:55 م

الوكيل الإخباري-    استقر الدولار اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين واليورو مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي ستؤثر على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

اضافة اعلان


وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 101.69 في التعاملات المبكرة، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في أسبوعين (101.79) الذي وصل إليه أمس.


وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.106 دولار، غير بعيد عن أدنى مستوى خلال أسبوعين البالغ 1.1042 دولار الذي لامسه في الجلسة السابقة.


وانخفض الين إلى 147.10 دولار خلال التعاملات المبكرة، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين عند 147.16 الذي سجله أمس.


وتراجع الجنيه الاسترليني قليلاً إلى 1.31425 دولار، وانخفض الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.6782 دولار، كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.6223 دولار.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية إطلاق جلسات توعوية حول مشاركة المرأة السياسية

جانب من الزيارة

أخبار محلية وفد من مجلس الخدمة العامَّة العراقي يزور رئاسة الوزراء

تعبيرية

اقتصاد محلي مذكرتا تفاهم لتقييم احتمالات تواجد البترول والغاز في السرحان والصفاوي

جانب من اللقاء

أخبار محلية التهتموني تبحث مع السفير التشيلي التعاون في مجالات النقل

غزة

فلسطين شهيدان بنيران الاحتلال في مخيم النصيرات وبيت لاهيا

زين

أخبار الشركات زين عضواً في المجلس الأردني للأبنية الخضراء

جانب من تقديم السفير أوراق اعتماده

أخبار محلية الحراحشة يقدم أوراق اعتماده كمندوب دائم للأردن في الأمم المتحدة

محمد سامي ، تامر حسني

فن ومشاهير تامر حسني يبكي بسبب محمد سامي.. ما القصة؟



 

الأكثر مشاهدة