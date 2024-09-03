الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته

الوكيل الإخباري- استقر الدولار اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين واليورو مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي ستؤثر على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

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وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 101.69 في التعاملات المبكرة، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في أسبوعين (101.79) الذي وصل إليه أمس.



وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.106 دولار، غير بعيد عن أدنى مستوى خلال أسبوعين البالغ 1.1042 دولار الذي لامسه في الجلسة السابقة.



وانخفض الين إلى 147.10 دولار خلال التعاملات المبكرة، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين عند 147.16 الذي سجله أمس.