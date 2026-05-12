الدولار يستقر مع تراجع الآمال بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- استقر الدولار الثلاثاء مع عدم ظهور أي بوادر للتقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وأثار قلق المستثمرين من احتمال الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة الضغوط التضخمية.

ويخشى المستثمرون الآن من أن يكون وقف إطلاق النار الساري منذ السابع من أبريل نيسان في خطر، وأن تستأنف الأعمال القتالية في الصراع الذي بدأ في نهاية فبراير شباط وأسفر عن مقتل الآلاف وتوقف تدفقات طاقة بالغة الأهمية.



ومع بقاء مضيق هرمز الحيوي مغلقا إلى حد كبير، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 %لتصل إلى 104.55 دولارات للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.13 %إلى 98.17 دولارا للبرميل اليوم.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار"، بعد أن أوضح رد طهران على اقتراح أميركي لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا.

وظلت سوق العملات هادئة في بداية الجلسة الآسيوية، مع تحول التركيز إلى زيارة ترامب للصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كما يزور وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت آسيا حاليا لعقد اجتماعات في اليابان وكوريا الجنوبية.



واستقر اليورو عند 1.1775 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3602 دولار.



وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، عند 97.98.