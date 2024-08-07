الأربعاء 2024-08-07 09:08 ص
 
 

الدولار يستقر والين يهبط مع تقييم المتداولين رهانات الفائدة

الدولار
الدولار




 

الأربعاء، 07-08-2024 08:19 ص

الوكيل الإخباري-   استقر الدولار خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مما دفع الين بعيدًا عن أعلى مستوى في سبعة أشهر مع استعادة أسواق العملات بعض الهدوء في أسبوع بدأ بهزة قوية في الأصول مدفوعة بمخاوف من الركود وتصفية صفقات الاستفادة من فروق أسعار الفائدة.

وتراجع الين واحدًا بالمئة إلى 146.43 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، مبتعدًا قليلاً عن ذروة سبعة أشهر البالغة 141.675 والتي سجلها الاثنين، لكنه لا يزال مرتفعًا ثلاثة بالمئة في أغسطس وأعلى بكثير من أدنى مستوى في 38 عامًا البالغ 161.96 والذي كان يقبع عنده في بداية يوليو.

وتغيرت أوضاع الين منذ ذلك الحين، إذ أدت تدخلات في الوقت المناسب من جانب طوكيو في أوائل يوليو وتحول بنك اليابان نحو التشديد النقدي الأسبوع الماضي إلى دفع المستثمرين للانسحاب من صفقات الاستفادة من فروق أسعار الفائدة، التي يقترض المتداولون فيها الين بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول مقومة بالدولار لتحقيق عوائد أعلى.

 

سكاي نيوز عربية

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