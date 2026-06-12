الدولار يستقر وسط آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- استعاد الدولار توازنه في التعاملات المبكرة، الجمعة، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال أسبوع، مع تقييم المتداولين لأنباء تشير إلى احتمال إبرام اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط قريباً.

اضافة اعلان