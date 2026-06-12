الجمعة 2026-06-12 10:06 ص

الدولار يستقر وسط آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط

الدولار يستقر وسط آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط
الدولار يستقر وسط آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط
 
الجمعة، 12-06-2026 09:53 ص

الوكيل الإخباري-   استعاد الدولار توازنه في التعاملات المبكرة، الجمعة، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال أسبوع، مع تقييم المتداولين لأنباء تشير إلى احتمال إبرام اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط قريباً.

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وارتفعت العملة الأميركية 0.1% إلى 160.07 يناً. وانخفض الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7045 دولار، ونزل نظيره النيوزيلندي بنسبة 0.1% أيضاً إلى 0.5830 دولار.

وبلغ اليورو في أحدث التعاملات 1.1576 دولار، قرب أعلى مستوى له في أسبوع، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، الخميس. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3414 دولار.

وكتب محللون من "وست باك" في مذكرة للعملاء: "تغيرت اتجاهات الأسواق في أواخر الجلسة الأميركية بعد أن ألغى الرئيس ترامب الهجمات المخطط لها على إيران، مما يشير إلى إمكانية توقيع اتفاق خلال مطلع الأسبوع".

وانخفض سعر خام برنت 1.6% إلى 88.94 دولاراً للبرميل مع استئناف التداول في آسيا، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام مطلع الأسبوع، وهو ما من شأنه أن يعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. وردت إيران بأنها لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق.

وأظهرت البيانات، أمس، أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في مايو/أيار، محققة أكبر زيادة في ثلاثة أعوام ونصف العام، إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع كلفة منتجات الطاقة.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي جي" في سيدني: "جاءت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأساسية الأكثر أهمية، والتي عادة ما تؤثر بشكل مباشر على التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، عند 4.9% على أساس سنوي، أي أقل من التوقعات البالغة 5.4%".

وأضاف: "ساعد هذا، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة، في تهدئة مخاوف التضخم".

وتغيرت التوقعات بشأن توقيت رفع سعر الفائدة الأميركية إلى ديسمبر/كانون الأول، بعد صدور التقرير.
ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر/أيلول.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بيتكوين 0.2% إلى 63460.05 دولاراً، وسجلت إيثر ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1% إلى 1672.55 دولارللم

 
 


gnews

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