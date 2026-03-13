الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر، اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي منذ اندلاع الحرب في إيران، في وقت دفعت فيه اضطرابات الأسواق المستثمرين إلى التمسك بالعملة الأميركية باعتبارها الملاذ الآمن.

وتراجع اليورو إلى أضعف مستوياته منذ تشرين الثاني 2025، بينما حذرت اليابان من استعدادها لاتخاذ إجراءات للحد من تراجع الين الذي لامس أدنى مستوى له في 20 شهراً، وفقا لشبكة (سي إن إن).

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، إلى أعلى مستوى منذ 28 تشرين الثاني، مدعوماً بجاذبيته كملاذ آمن، إضافة إلى كون الولايات المتحدة مصدراً صافياً للطاقة.



وارتفع المؤشر 0.13 بالمئة إلى 99.79، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ نحو 0.8 بالمئة.

في المقابل تراجع اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.1504 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 24 تشرين الثاني.