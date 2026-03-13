الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر

وتراجع اليورو إلى أضعف مستوياته منذ تشرين الثاني 2025، بينما حذرت اليابان من استعدادها لاتخاذ إجراءات للحد من تراجع الين الذي لامس أدنى مستوى له في 20 شهراً، وفقا لشبكة (سي إن إن).
ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، إلى أعلى مستوى منذ 28 تشرين الثاني، مدعوماً بجاذبيته كملاذ آمن، إضافة إلى كون الولايات المتحدة مصدراً صافياً للطاقة.
وارتفع المؤشر 0.13 بالمئة إلى 99.79، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ نحو 0.8 بالمئة.
في المقابل تراجع اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.1504 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 24 تشرين الثاني.
وانخفض الين الياباني إلى 159.455 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ تموز 2024، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بمقدار 0.04 بالمئة إلى 1.3335 دولار.
