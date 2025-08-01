الدولار يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ قرابة ثلاث سنوات

وفي تعاملات اليوم الجمعة، واصل الدولار زخمه ليرتفع مؤشره بنسبة 0.1 بالمئة إلى 100.14، وهو أعلى مستوى منذ 29 أيار، ويتجه نحو مكاسب أسبوعية بنحو 2.5 بالمئة، وهي الأكبر منذ أيلول 2022، وفقا لشبكة (سي إن إن) .
وكان الين الياباني، أحد أبرز المتراجعين، إذ لامس مستوى 150.915 مقابل الدولار، وهو الأضعف منذ نهاية آذار الماضي، أما الدولار الكندي، فتلقى ضربة من قرار رفع الرسوم الجمركية إلى 35 بالمئة بدلاً من 25 بالمئة، كما كان مقرراً، ما أدى إلى تراجعه إلى 1.3872 مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى له منذ أيار.
ولم تكن سويسرا بمنأى عن الموجة، إذ هبط الفرنك السويسري بنحو 0.26 بالمئة بعد أن فرضت أميركا رسوماً جديدة بلغت 39 بالمئة على وارداتها من سويسرا، مقارنة بـ31 بالمئة كانت متوقعة، فيما بقي اليورو متماسكاً عند مستويات متدنية قرب 1.1412 دولار.
وتراجعت معظم العملات الآسيوية إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر اليوم الجمعة، مع تصدّر الوون الكوري الجنوبي والرينغيت الماليزي الخسائر، في ظل موجة بيع واسعة للأصول الإقليمية عالية المخاطر، وتكبّد الوون الكوري أكبر الخسائر، حيث هبط بنسبة 0.62 بالمئة إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1400.6 مقابل الدولار الأميركي، بينما تراجع الرينغيت الماليزي بنسبة 0.5 بالمئة إلى أضعف مستوياته منذ 23 حزيران.
وامتد التراجع إلى أنحاء المنطقة، حيث انخفض كل من البيزو الفلبيني والدولار التايواني والبات التايلاندي بأكثر من 0.3 بالمئة، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية التي اجتاحت الأسواق الآسيوية.
وتراجع مؤشر عملات الأسواق الناشئة بأكثر من 1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، ليكسر موجة ارتفاع استمرت ستة أشهر بلغت ذروتها في تموز، وسجّل المؤشر انخفاضاً بأكثر من 0.3 بالمئة اليوم الجمعة.
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