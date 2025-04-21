الدولار يسجل أمام الروبل الروسي أدنى مستوى في نحو 10 أشهر

وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.09% إلى 82.1743 روبل، وقبل ذلك من التعاملات هوى الدولار إلى 79 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 19 يونيو 2024.
وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX، بحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.82% إلى 2896.37 نقطة.
فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.79% إلى 1124.21 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وتشهد الأسواق العالمية تراجعا في سعر صرف الدولار، الذي انخفض في تداولات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في 3 سنوات.
وانخفض الدولار مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي بسبب خطط الرئيس دونالد ترامب لإحداث تغييرات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتثير الخطوة تساؤلات حول استقلال البنك المركزي الأمريكي.
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