الدولار يسجل أمام الروبل الروسي أدنى مستوى في نحو 10 أشهر

الوكيل الإخباري- تراجع سعر صرف الدولار المرجعي مقابل الروبل الروسي، في تعاملات اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في 10 أشهر، ويأتي ذلك في وقت تنخفض فيه العملة الأمريكية عالميا.



وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.09% إلى 82.1743 روبل، وقبل ذلك من التعاملات هوى الدولار إلى 79 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 19 يونيو 2024.

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وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX، بحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.82% إلى 2896.37 نقطة.



فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.79% إلى 1124.21 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات.



وتشهد الأسواق العالمية تراجعا في سعر صرف الدولار، الذي انخفض في تداولات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في 3 سنوات.



وانخفض الدولار مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي بسبب خطط الرئيس دونالد ترامب لإحداث تغييرات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتثير الخطوة تساؤلات حول استقلال البنك المركزي الأمريكي.