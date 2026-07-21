الدولار يصعد مع زيادة سعر النفط جراء التطورات بالشرق الأوسط

11:10 م

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار الثلاثاء، متجها لتحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أدت الجولة الأحدث من الهجمات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف بشأن استمرار التضخم. اضافة اعلان





وعادت ناقلتان تحملان نفطا سعوديا لآسيا أدراجهما في البحر الأحمر بعد تهديدات من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.



وأدى توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل حركة الشحن عبر اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.



وأعلن الجيش الأميركي الاثنين، أنه أنهى أحدث جولاته من الضربات على إيران، ليكون بذلك نفذ هجمات لليلة العاشرة على التوالي.



وارتفع سعر الخام الأميركي 2.09% إلى 84.97 دولار للبرميل، وارتفع خام برنت إلى 90.90 دولار للبرميل، بزيادة 1.88% خلال اليوم بعد أن سجل 91.99 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 11 حزيران.



وأسهم التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران في إحداث انخفاض في أسعار النفط الخام مع بداية أيار، بالإضافة إلى أن بيانات التضخم الأميركية الضعيفة في الآونة الأخيرة خففت من توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل.





