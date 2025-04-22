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الدولار يقترب من أدنى مستوى في ثلاث سنوات

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري- انخفض الدولار، اليوم الثلاثاء، مقتربا من أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.454، بعد تراجعه إلى 97.923 في الجلسة السابقة، وهو مستوى لم يشهده منذ آذار 2022.


واستقر الدولار عند 0.8095 فرنك سويسري، بالقرب من أدنى مستوى في 10 سنوات البالغ 0.8042 والذي سجله في الجلسة السابقة.


وأمام الين الياباني سجل الدولار 140.99 ين، وحامَ بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي بلغه أمس الاثنين عند 140.48 ين.


واستقر اليورو مسجلا 1.1502 دولار، بعد أن قفز إلى 1.1573 دولار أمس للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2021.


كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3376 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.3421 دولار للمرة الأولى منذ كانون الأول، في بداية أسبوع التداول.

 

بترا

 
gnews

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