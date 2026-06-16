الدولار يقترب من أدنى مستوى في 10 أيام ولا متنفس للين رغم رفع الفائدة

09:20 ص

الوكيل الإخباري- استقر الدولار الثلاثاء، بالقرب من أدنى مستوى في عشرة أيام، إذ أدى الاتفاق لإنهاء حرب إيران إلى تعزيز الرغبة في المخاطرة، في حين تذبذب الين بالقرب من مستوى 160 للدولار بعد أن رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع للحد من مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع. اضافة اعلان





وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم توقيع اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ولم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد، لكن ذلك لم يمنع ترحيب الأسواق العالمية بالأنباء وانخفاض أسعار النفط.



ويتركز اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، بما في ذلك بنك إنجلترا ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، والمقرر عقدها في الأيام المقبلة لتقييم ما إذا كانت نهاية الصراع جاءت متأخرة جدا لدرجة أنها لم تخفف المخاوف بشأن التضخم على المدى القريب.



ورفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما، كما كان متوقعا على نطاق واسع ولم يفاجئ الأسواق كثيرا. لكن محللي السوق لاحظوا نتيجة التصويت التي جاءت بواقع سبعة إلى واحد، مما يشير إلى بعض الضبابية بشأن توقيت الزيادة التالية.





