الدولار يقترب من أدنى مستوى في 5 أشهر

وفيما يتعلق بمؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، لم يشهد تغيراً يذكر عند 103.71، بالقرب من أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 103.21.
من جهة أخرى، اقترب اليورو من أعلى مستوى له في 5 أشهر بعد اتفاق الأحزاب الألمانية يوم الجمعة على خطة مالية تهدف إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي وإنعاش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا وفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية.
في حين، صعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، حيث بلغ سعره 7.2400 يوان للدولار.
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