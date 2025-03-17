الدولار يقترب من أدنى مستوى في 5 أشهر

الوكيل الإخباري- جرى تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في 5 أشهر مقابل عملات رئيسية، اليوم الاثنين، متأثراً بالتقلبات في سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

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وفيما يتعلق بمؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، لم يشهد تغيراً يذكر عند 103.71، بالقرب من أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 103.21.



من جهة أخرى، اقترب اليورو من أعلى مستوى له في 5 أشهر بعد اتفاق الأحزاب الألمانية يوم الجمعة على خطة مالية تهدف إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي وإنعاش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا وفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية.