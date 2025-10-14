الثلاثاء 2025-10-14 08:40 ص
 

الدولار ينتعش مع تراجع المخاوف من تجدد خلاف تجاري بين بكين وواشنطن

الثلاثاء، 14-10-2025 07:30 ص
الوكيل الإخباري-   استقر الدولار الثلاثاء مع تخفيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته بشأن الرسوم الجمركية على الصين وتزايد الآمال في عقد لقاء محتمل مع نظيره الصيني ما أعطى دفعة لتوقعات تهدئة التوتر بين أكبر اقتصاديين في العالم.اضافة اعلان


وجاءت تداولات العملات أكثر هدوءا في بداية الجلسة الآسيوية بعد اضطرابات يوم الجمعة، حين أعلن ترامب بشكل مفاجئ فرض رسوم إضافية 100% على الواردات الصينية، قبل أن يخفف لهجته مطلع هذا الأسبوع.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاثنين إن ترامب ما زال ملتزما بعقد لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية أواخر الشهر الحالي.

وأعاد ذلك بعض الزخم إلى الدولار، مما أبقى اليورو تحت مستوى 1.16 دولار ليتداول عند 1.1566 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.06% إلى 1.3328 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي مجددا ليسجل أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 0.57145 دولار.

وقال هومين لي، كبير خبراء الاقتصاد الكلي لدى بنك لومبارد أودييه "هناك رغبة متبادلة أو مخرج ما، وهناك أيضا اتفاق لمنع العلاقات الثنائية من الخروج عن السيطرة، خصوصا لأنني أعتقد أن الولايات المتحدة والصين تدركان جيدا أنه لا يمكن لأي منهما تجاهل نفوذ الأخرى".

وأضاف "نعتقد أنه في نهاية اليوم... قد يكون مسار التصعيد مكلفا للغاية للطرفين في حالة عدم وجود مخرج نهائي، لذلك نعتقد أن هناك محاولة جارية للوصول إلى مخرج آمن".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.04% إلى 99.34 نقطة.

أما الدولار الأسترالي، فبقي شبه مستقر عند 0.6516 دولار، في حين تراجع الين الياباني 0.2% إلى 152.57 للدولار.
 
 
