الإثنين 2026-01-12 03:05 م

الدولار ينخفض أمام اليورو مع احتدام الخلاف بين البيت الأبيض والبنك المركزي الأمريكي

الإثنين، 12-01-2026 01:58 م
الوكيل الإخباري-   تراجع الدولار اليوم الاثنين مقابل اليورو والفرنك السويسري والين بعد أن هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بتوجيه اتهام جنائي، وهي خطوة يمكن أن تؤثر على وضع الدولار بين أصول الملاذ الآمن.اضافة اعلان


وفي أحدث تعاملات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.37 بالمئة إلى 98.759، لينهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. وقفز الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4600.33 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن نشر باول مقطع فيديو دافع فيه عن استقلالية البنك المركزي.

وقالت ثو لان نجوين رئيسة قطاع أبحاث العملات والسلع الأولية في كومرتس بنك "النقطة الأساسية هي أن من المرجح أن تتغير استجابة البنك المركزي بشكل جذري وعلى المدى الطويل إذا نجح البيت الأبيض" في السيطرة على السياسة النقدية. وأشارت إلى أن المركزي في دورة تيسير نقدي بالفعل وأن هذا السيناريو سيكون محل اهتمام إذا زادت مخاطر التضخم.

وقال بعض المحللين إن الأسواق لم تصب بالذعر بعد، لأنها تتوقع أن يعين ترامب خلفا لباول جديرا بالثقة، وأن يسمح له بتوجيه السياسة النقدية.

وحقق الفرنك السويسري أفضل أداء اليوم الاثنين، إذ ارتفع 0.52 بالمئة إلى 0.7968 مقابل الدولار كما واصل اليورو الاستفادة من تبعات السياسة الأمريكية التي أدت إلى عمليات بيع لأصول أمريكية.
 
 


