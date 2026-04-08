الأربعاء 2026-04-08 11:05 م

الدولار ينخفض مع تحول الأسواق للميل للمخاطرة بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

الدولار ينخفض مع تحول الأسواق للميل للمخاطرة بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار
عملات ورقية من الدولار الأميركي
 
الأربعاء، 08-04-2026 04:26 ص
الوكيل الإخباري-   تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مع بدء التداول في أسواق آسيا الأربعاء، في حين ارتفع كل من اليورو والين والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بقوة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وافق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.


وزاد الين 0.6% إلى 158.68 ين للدولار، وصعد اليورو 0.7% إلى 1.167 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.7% إلى 1.3385 دولار، وتقدم الدولار الأسترالي 1.3% إلى 0.7068 دولار، وقفز نظيره النيوزيلندي 1.4% إلى 0.5810 دولار.

وهدد ترامب في وقت سابق بشن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية المدنية الإيرانية. وتحولت الأسواق إلى الميل نحو المخاطرة بعد الإعلان الذي جاء قبل أقل من ساعتين على انتهاء المهلة التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات 1.0% إلى 98.97 وهو أدنى مستوى له في أسبوعين.

وارتفعت كذلك العملات المشفرة، إذ زادت عملة بتكوين 3.4% إلى 71664.41 دولار وصعدت عملة إيثر 5.7% إلى 2234.78 دولار.
 
 


