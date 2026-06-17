الدولار يهبط قبيل أول قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي برئاسة وارش

07:31 ص

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الأربعاء قبيل إصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أول قرار بشأن السياسة النقدية في عهد رئيسه الجديد كيفن وارش، إذ ساهم التفاؤل المستمر إزاء الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز الرغبة في المخاطرة وتراجع الطلب على العملة الأميركية. اضافة اعلان





ولم يصعد الين كثيرا في ظل ضعف الدولار، واقترب أكثر من النطاق الذي قد يدفع السلطات للتدخل، بعد أن رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة بما يتفق مع التوقعات.



وكانت تحركات العملات محدودة بشكل كبير في بداية الجلسة الآسيوية، إذ تردد المستثمرون في اتخاذ خطوات كبيرة قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة في وقت لاحق من اليوم.



واستقر اليورو عند 1.1611 دولارا، ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني الذي سجل 1.3430 دولارا.



وارتفع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5833 دولارا.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع بحضور رئيسه الجديد وارش. ومع ذلك، سيجري التدقيق في بيان البنك المركزي وتوقعاته الاقتصادية والمؤتمر الصحفي بحثا عن أي إشارات على تراجعه عن الميل للتيسير، مع تزايد اتجاه المسؤولين للتشديد النقدي لمواجهة مخاطر التضخم.





