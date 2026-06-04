الخميس 2026-06-04 07:45 م

الدولار يهبط من أعلى مستوى في شهرين

صعود الدولار بعد فشل محادثات السلام الأميركية الإيرانية
الدولار
 
الخميس، 04-06-2026 06:35 م

الوكيل الإخباري-   تراجع الدولار الخميس متخليا عن أعلى مستوى في شهرين مع تزايد التفاؤل إزاء وقف إطلاق النار في لبنان، في حين تترقب الأسواق تدخلا محتملا من حكومة اليابان لدعم الين وسط تأرجح العملة بالقرب من مستوى 160 للدولار.

اضافة اعلان


وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الخميس إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. إلا أن جماعة حزب الله المدعومة من إيران رفضت خطة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في محادثات بوساطة أميركية، واستمرت إسرائيل في شن هجمات على جنوب لبنان.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

طواقم عملية "الفارس الشهم 3" تلبي نداء الطفل "أيوب " وتوفر له الرعاية الطبية التي يحتاجها

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. طواقم عملية "الفارس الشهم 3" تلبي نداء الطفل "أيوب " وتوفر له الرعاية الطبية التي يحتاجها

علما الأردن ولبنان

أخبار محلية الجريدة الرسمية تضم 17 مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مرتبطة بالتعاون بين الأردن ولبنان

أزمة سير

أخبار محلية صدور 3 أنظمة مرتبطة بترخيص المركبات ولوحاتها

صعود الدولار بعد فشل محادثات السلام الأميركية الإيرانية

أسواق ومال الدولار يهبط من أعلى مستوى في شهرين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية نظام تجديد ترخيص المركبات الجديد بالاردن يدخل حيز التنفيذ

البنك الأهلي الأردني يطلق أغنية "فالك الفوز" احتفاءً بتأهل النشامى إلى نهائيات كأس العالم

أخبار الشركات البنك الأهلي الأردني يطلق أغنية "فالك الفوز" احتفاءً بتأهل النشامى إلى نهائيات كأس العالم

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام

عربي ودولي سلام: الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في "مناطق تجريبية" في الجنوب

ا

عربي ودولي رئيس الإمارات يزور العاهل المغربي ويبحث معه التطورات في المنطقة



 
 




الأكثر مشاهدة

 