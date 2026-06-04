الدولار يهبط من أعلى مستوى في شهرين

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الخميس إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. إلا أن جماعة حزب الله المدعومة من إيران رفضت خطة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في محادثات بوساطة أميركية، واستمرت إسرائيل في شن هجمات على جنوب لبنان.
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