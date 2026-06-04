الدولار يهبط من أعلى مستوى في شهرين

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الخميس متخليا عن أعلى مستوى في شهرين مع تزايد التفاؤل إزاء وقف إطلاق النار في لبنان، في حين تترقب الأسواق تدخلا محتملا من حكومة اليابان لدعم الين وسط تأرجح العملة بالقرب من مستوى 160 للدولار.

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