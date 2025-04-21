الدولار يهوي بسبب خطط ترامب لتقويض استقلالية الفيدرالي

وصرّح كيفين هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أن الرئيس وفريقه يواصلون دراسة إمكانية إقالة جيروم باول، رئيس البنك المركزي، وذلك بعد تصريح ترامب بأن إقالة باول "لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية"، داعيًا في الوقت ذاته إلى خفض أسعار الفائدة.
وتزامن ذلك مع ركود في التعاملات نتيجة إغلاق الأسواق في أستراليا وهونغ كونغ بمناسبة عيد القيامة، حيث كانت معظم الأسواق العالمية مغلقة يوم الجمعة الماضي لعطلة رسمية.
سكاي نيوز
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