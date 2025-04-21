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الدولار يهوي بسبب خطط ترامب لتقويض استقلالية الفيدرالي

دولارات
دولارات
 
الإثنين، 21-04-2025 08:23 ص
الوكيل الإخباري-  هبط الدولار خلال تعاملات الإثنين المبكرة، مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي مرة أخرى، بسبب خطط الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والتي من شأنها أن تثير الشكوك حول استقلالية البنك.اضافة اعلان


وصرّح كيفين هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أن الرئيس وفريقه يواصلون دراسة إمكانية إقالة جيروم باول، رئيس البنك المركزي، وذلك بعد تصريح ترامب بأن إقالة باول "لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية"، داعيًا في الوقت ذاته إلى خفض أسعار الفائدة.

وتزامن ذلك مع ركود في التعاملات نتيجة إغلاق الأسواق في أستراليا وهونغ كونغ بمناسبة عيد القيامة، حيث كانت معظم الأسواق العالمية مغلقة يوم الجمعة الماضي لعطلة رسمية.

سكاي نيوز
 
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