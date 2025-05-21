الدولار يواصل التراجع أمام العملات الرئيسية

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، سجل الدولار تراجعا بنسبة 0.55 بالمئة ليصل إلى 143.715 ين، كما انخفض بنسبة 0.67 بالمئة إلى 0.8222 فرنك سويسري.
وارتفع اليورو بنسبة 0.42 بالمئة ليبلغ 1.1332 دولار، بينما صعد الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3 بالمئة ليسجل 1.34315 دولار.
أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، فانخفض بنسبة 0.38 بالمئة إلى 99.59، مواصلا تراجعه الذي بلغ 1.3 بالمئة خلال اليومين الماضيين.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ أكثر من عام
-
الذهب يشتعل ويسجل أعلى سعر له في أسبوع عالميا
-
بكين تحذر من عواقب الإجراءات الأمريكية ضد الرقائق الصينية
-
أسعار النفط عالمياً تقفز بعد تقارير عن تحرك عسكري إسرائيلي محتمل
-
مصر.. الإعلان عن اكتشاف كبير للغاز
-
استقرار أسعار النفط عالميا
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً .. إليك التفاصيل
-
توتر جديد بين واشنطن وطهران يرفع أسعار النفط عالمياً