الدولار يواصل مكاسبه بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون تغيير

الوكيل الإخباري- واصل الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل اليورو يوم الأربعاء، مدعوما بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة رغم استمرار الضغوط التضخمية.



وأبقى المجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة ضمن نطاق بين 3.5% و3.75%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق. وأكد في بيانه أن التضخم ما زال أعلى من الهدف البالغ 2%، مدفوعا جزئيا بصدمات في جانب العرض، خاصة في قطاع الطاقة.

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وقال رئيس الفيدرالي خلال المؤتمر الصحفي إن بيان السياسة النقدية أصبح أقصر وأبسط، مشيرا إلى أنه يقدم تقييما مباشرا للوضع الاقتصادي الحالي. كما أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية أن نحو نصف أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد يؤيدون رفع الفائدة لاحقا هذا العام، رغم أن التصويت على التثبيت جاء بالإجماع.