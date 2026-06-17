الدولار يواصل مكاسبه بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون تغيير

وأبقى المجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة ضمن نطاق بين 3.5% و3.75%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق. وأكد في بيانه أن التضخم ما زال أعلى من الهدف البالغ 2%، مدفوعا جزئيا بصدمات في جانب العرض، خاصة في قطاع الطاقة.
وقال رئيس الفيدرالي خلال المؤتمر الصحفي إن بيان السياسة النقدية أصبح أقصر وأبسط، مشيرا إلى أنه يقدم تقييما مباشرا للوضع الاقتصادي الحالي. كما أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية أن نحو نصف أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد يؤيدون رفع الفائدة لاحقا هذا العام، رغم أن التصويت على التثبيت جاء بالإجماع.
وفي أسواق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.1553 دولار، فيما استقر الدولار أمام الين عند مستوى 160.435 ين بعد تقليص خسائره خلال الجلسة، وسط استمرار ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأميركية وبيانات التضخم المقبلة.
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