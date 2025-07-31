الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يقومون بمحاولة أخيرة لمنع فرض ترامب للرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "أكسيوس" أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ سيطلقون جهدا أخيرا لوقف تنفيذ رسوم ترامب الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الكامل بنهاية هذا الأسبوع.



وأشارت الوكالة إلى أن "الديمقراطيين الذين يجادلون بأن رسوم ترامب قد تضيف 2400 دولار إلى متوسط إنفاق الأسرة الأمريكية، يجعلون من علامات القلق الاقتصادي محورا رئيسيا لرسائلهم الانتخابية في انتخابات منتصف المدة لعام 2026".

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ومن المقرر أن تطلب السيناتور جين شاهين (ديمقراطية عن نيو هامبشاير) من المشرعين الأربعاء الموافقة بالإجماع على مشروع قانون يؤكد أن الرسوم الجمركية لا يمكن فرضها بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، وفق ما علمت "أكسيوس".



هذا هو القانون الذي تستند إليه الإدارة كأساس قانوني لفرض هذه الرسوم. ويوم الجمعة هو الموعد المحدد لزيادة الرسوم على عشرات الدول، كما هدد ترامب في رسائل أوائل هذا الشهر. العديد من هذه الزيادات أقل من المعدلات التي فرضها أولا في أبريل، رغم أن بعضها أعلى.



وبحسب "أكسيوس"، يكفي لإيقاف مبادرة شاهين معارضة عضو واحد فقط، ومن المرجح جدا أن يقوم الجمهوريون بذلك. لكن المبادرة تمنح الديمقراطيين فرصة لتوثيق موقف الجمهوريين الداعم لزيادات الرسوم.



وتأتي خطوة شاهين قبل يوم واحد من استماع محكمة استئناف اتحادية لمرافعات حول ما إذا كانت ستلغي حكما صادرا عن محكمة أدنى بأن رسوم IEEPA غير قانونية.



وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، فإن طلب الموافقة بالإجماع هو جزء من حملة أوسع ضد الرسوم الجمركية سينظمها الديمقراطيون في قاعة مجلس الشيوخ مساء الأربعاء. وستقود شاهين مجموعة من ستة سيناتورات ديمقراطيين لتسليط الضوء على تأثير هذه الرسوم على الأسر العاملة.



وبحسب تصريحات حصلت عليها "أكسيوس"، تقول شاهين: "الآن، تخطط الإدارة لجعل السلع التي تحتاجها الشركات والأسر أكثر تكلفة بنسبة 10% أو 30% أو حتى 40% بين عشية وضحاها".



وسينضم إلى شاهين كل من السيناتورات بيتر ويلش (ديمقراطي عن فيرمونت)، ماريا كانتويل (واشنطن)، إد ماركي (ماساتشوستس)، رون وايدن (أوريغون)، إيمي كلوبوشار (مينيسوتا)، وريتشارد بلومنتال (كونيتيكت).