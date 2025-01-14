الدين العام الأمريكي قد يصل إلى ذروته يوم الثلاثاء

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد أعلنت نهاية الشهر الفائت أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى ثابت لسقف الدين العام اعتبارا من 2 يناير 2025، وستصل إليه في الفترة من 14 إلى 23 من الشهر ذاته.
وتتفاقم مشكلة الدين الوطني المتنامي بالنسبة لواشنطن بسبب التكاليف المتزايدة المترتبة على دفع الفائدة عليه.
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