الثلاثاء 2025-01-14 03:33 ص
 

الدين العام الأمريكي قد يصل إلى ذروته يوم الثلاثاء

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 14-01-2025 03:03 ص

الوكيل الإخباري-  قد يصل الدين العام الأمريكي إلى سقفه القانوني للديون يوم الثلاثاء، مما يهدد الاقتصاد بوضع محفوف بالمخاطر حيث قال الرئيس الحالي جو بايدن إنه لن يرفع السقف إلى مستوى جديد.

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وقد لا يكون لدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الوقت الكافي لتولي منصبه من أجل منع التخلف عن سداد الديون.

 

وألغت الحكومة الأمريكية سقف الدين مؤقتا في يونيو 2023، عندما توصل بايدن إلى اتفاق مع الكونغرس أنقذ إدراته من الاضطرار إلى رفع سقف الاقتراض لمدة عام ونصف العام حتى 2 يناير 2025.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد أعلنت نهاية الشهر الفائت أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى ثابت لسقف الدين العام اعتبارا من 2 يناير 2025، وستصل إليه في الفترة من 14 إلى 23 من الشهر ذاته.
وتتفاقم مشكلة الدين الوطني المتنامي بالنسبة لواشنطن بسبب التكاليف المتزايدة المترتبة على دفع الفائدة عليه.

 
gnews

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