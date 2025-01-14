الدين العام الأمريكي قد يصل إلى ذروته يوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- قد يصل الدين العام الأمريكي إلى سقفه القانوني للديون يوم الثلاثاء، مما يهدد الاقتصاد بوضع محفوف بالمخاطر حيث قال الرئيس الحالي جو بايدن إنه لن يرفع السقف إلى مستوى جديد.

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وقد لا يكون لدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الوقت الكافي لتولي منصبه من أجل منع التخلف عن سداد الديون.