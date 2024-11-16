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الدين العام الأمريكي يواصل نموه ويبلغ مستوى تاريخيا جديدا

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أرشيفية
السبت، 16-11-2024 11:43 ص

الوكيل الإخباري- بلغ الدين العام الأمريكي اليوم مستوى تاريخيا جديدا، حيث تجاوز مستوى 36 تريليون دولار، بحسب ما أظهرته ساعة الديون الفيدرالية الأمريكية.

ويعد الدين الضخم عبئا ضخما على الميزانية الأمريكية، حيث تستحوذ خدمته أكثر من 15% من نفقات الميزانية الأمريكية.

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ويعني ذلك أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيواجه تحديات اقتصادية، في ظل ارتفاع الدين العام وخدمته.


وزاد الدين العام الأمريكي خلال فترة رئاسة ترامب الأولى ما بين 2017 و2021 بقرابة 8 تريليونات دولار.


وكان الدين العام الأمريكي قد تجاوز خلال يوليو الماضي، عتبة 35 تريليون دولار، أي ما يعادل 122.5% من الناتج الإجمالي للولايات المتحدة.

 

RT

 
gnews

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