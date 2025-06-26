الخميس 2025-06-26 02:54 م
 

الدين العام الفرنسي يتخطى الـ 3.3 تريليون يورو في مطلع 2025

اقتصاد فرنسا - بورصة
اقتصاد فرنسا - بورصة
 
الخميس، 26-06-2025 01:52 م
الوكيل الإخباري-  بلغ الدين العام الفرنسي 3.345 تريليون يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 114 بالمئة من الناتج الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الخميس.اضافة اعلان


وارتفع الدين بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من عام 2024 إلى 3305.3 مليار يورو، أي 113.2 بالمئة من الناتج الإجمالي، وفقا للمعهد.

يأتي ذلك فيما تعكف الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية عام 2026 وتلويح اليسار بالسعي لحجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية.

سكاي نيوز
 
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