الخميس 2025-05-22 02:54 م
 

الديون الأمريكية تهوي بالبورصات الآسيوية و"وول ستريت"

ل
أرشيفية
 
الخميس، 22-05-2025 02:15 م

الوكيل الإخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم الخميس بعدما شهدت "وول ستريت" هبوطا حادا بسبب الضغوط الناجمة عن سوق سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف ارتفاع الدين الأمريكي.

وتراجع مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بنسبة 0.8% ليصل إلى 36988.36 نقطة. وهبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5% ليصل إلى 23711.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 3387.58 نقطة.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8348.10 نقطة، وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% ليصل إلى 2591.95 نقطة.
وأغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، على هبوط حاد، حيث تراجعت أسهم "وول ستريت" بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية نتائج أحدث مزاد لها لسندات العشرين عاما.


وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% ليصل إلى 5844.61 نقطة، مسجلا انخفاض لليوم الثاني على التوالي.


وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9% ليصل إلى 41860.44 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% إلى 18872.64 نقطة.


وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 143.25 ين ياباني، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.14343 دولار.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

جانب من اللقاء

أخبار محلية قانون ضمان اجتماعي فلسطيني جديد بدعم من مجلس الأعيان الأردني

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يزور مركز علاج الإدمان ويشيد بجهود إدارة مكافحة المخدرات في علاج الادمان

أرشيفية

أخبار محلية وزير الأوقاف يرعى حفل تفويج الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة السبت

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية مؤسسة الضمان تستقبل وفداً فلسطينياً

المنتخب الوطني

أخبار الشركات الملكية الاردنية: سافر إلى مسقط لحضور مباراة النشامى وارجع بنفس اليوم

ل

أسواق ومال الديون الأمريكية تهوي بالبورصات الآسيوية و"وول ستريت"

الهند علقت معاهدة مياه نهر السند مع باكستان بعد الهجوم الأخير في إقليم كشمير

عربي ودولي تصعيد هندي جديد ضد باكستان قد يتسبب باندلاع الحرب



 
 



الأكثر مشاهدة