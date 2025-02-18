الذهب إلى مستويات قياسية جديدة عالميا.. ما هي التوقعات؟

الوكيل الإخباري- حدث بنك يو بي إس توقعاته لأسعار الذهب، متوقعًا أن يصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له عند أكثر من 3200 دولار قبل أن يستقر عند مستويات مرتفعة في السنوات القادمة. وتمثل هذه الخطوة زيادة عن توقعاتهم السابقة للذروة والتي كانت 3000$، حيث أشار بنك UBS إلى عدة عوامل للتوقعات الأكثر تفاؤلاً.

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بعد هبوط كبير في تداولات يوم الجمعة الماضي بأكثر من 1.5% افتتح الذهب الأسبوع بصعود هادئ حيث ارتفعت أسعار الذهب (العقود الآجلة لشهر إبريل) بـ 0.38% إلى 2911.8 دولار للأوقية. أما أسعار الذهب الفورية فقد ارتفعت بـ 0.55% إلى 2899.12 دولار للأوقية في تمام الساعة 14:15 بتوقيت الرياض.

رحلة صعود الذهب



شهد الذهب بالفعل أسعارًا قياسية مرتفعة في غضون ستة أسابيع فقط منذ بداية عام 2025. ويُشير المُحللون إلى المعنويات الصاعدة المتجذرة ونقص الاستثمار من قبل المُستثمرين والطلب القوي من القطاع الرسمي كمحفزات رئيسية للارتفاع المتوقع في أسعار الذهب.



وقال جوني تيفيز، الخبير الاستراتيجي لدى UBS في مذكرة: "يبدو أن الكثير قد حدث بالفعل ونحن في شهر فبراير فقط. وعلى الرغم من أن هذا الشعور ربما ينطبق على جميع الأسواق المالية في عام 2025، إلا أن الذهب على وجه الخصوص شهد اضطرابات غير مسبوقة في السوق وارتفاعًا قياسيًا في الأسعار خلال ما يزيد قليلاً عن 6 أسابيع منذ بداية العام".

وتابع: "إن تقييمنا الأخير لظروف السوق يدفعنا إلى تحديث وجهات نظرنا بشأن الذهب ومراجعة توقعاتنا للأسعار إلى أعلى. وتؤدي هذه التغييرات إلى تقديم الذروة إلى الجزء الأخير من عام 2025، مع وصول الذهب إلى مستوى أعلى مما كنا نتوقعه من قبل".



قد يتبنى المستثمرون، بعد أن فوتوا فرص الشراء قصيرة الأجل في عام 2024، نهج "اغتنام الفرص"، واغتنام تصحيحات السوق بشكل أسرع. تشير توقعات UBS إلى أن مشاكل السيولة قد تزيد من ارتفاعات الذهب، مما يجعل السوق حساسًا بشكل خاص للزيادات في الطلب الفعلي.