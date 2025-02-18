الثلاثاء 2025-02-18 10:21 ص
 

الذهب إلى مستويات قياسية جديدة عالميا.. ما هي التوقعات؟

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 18-02-2025 08:48 ص

الوكيل الإخباري- حدث بنك يو بي إس توقعاته لأسعار الذهب، متوقعًا أن يصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له عند أكثر من 3200 دولار قبل أن يستقر عند مستويات مرتفعة في السنوات القادمة. وتمثل هذه الخطوة زيادة عن توقعاتهم السابقة للذروة والتي كانت 3000$، حيث أشار بنك UBS إلى عدة عوامل للتوقعات الأكثر تفاؤلاً.

اضافة اعلان


بعد هبوط كبير في تداولات يوم الجمعة الماضي بأكثر من 1.5% افتتح الذهب الأسبوع بصعود هادئ حيث ارتفعت أسعار الذهب (العقود الآجلة لشهر إبريل) بـ 0.38% إلى 2911.8 دولار للأوقية. أما أسعار الذهب الفورية فقد ارتفعت بـ 0.55% إلى 2899.12 دولار للأوقية في تمام الساعة 14:15 بتوقيت الرياض.

  

رحلة صعود الذهب


شهد الذهب بالفعل أسعارًا قياسية مرتفعة في غضون ستة أسابيع فقط منذ بداية عام 2025. ويُشير المُحللون إلى المعنويات الصاعدة المتجذرة ونقص الاستثمار من قبل المُستثمرين والطلب القوي من القطاع الرسمي كمحفزات رئيسية للارتفاع المتوقع في أسعار الذهب.


وقال جوني تيفيز، الخبير الاستراتيجي لدى UBS في مذكرة: "يبدو أن الكثير قد حدث بالفعل ونحن في شهر فبراير فقط. وعلى الرغم من أن هذا الشعور ربما ينطبق على جميع الأسواق المالية في عام 2025، إلا أن الذهب على وجه الخصوص شهد اضطرابات غير مسبوقة في السوق وارتفاعًا قياسيًا في الأسعار خلال ما يزيد قليلاً عن 6 أسابيع منذ بداية العام".

  

وتابع: "إن تقييمنا الأخير لظروف السوق يدفعنا إلى تحديث وجهات نظرنا بشأن الذهب ومراجعة توقعاتنا للأسعار إلى أعلى. وتؤدي هذه التغييرات إلى تقديم الذروة إلى الجزء الأخير من عام 2025، مع وصول الذهب إلى مستوى أعلى مما كنا نتوقعه من قبل".


قد يتبنى المستثمرون، بعد أن فوتوا فرص الشراء قصيرة الأجل في عام 2024، نهج "اغتنام الفرص"، واغتنام تصحيحات السوق بشكل أسرع. تشير توقعات UBS إلى أن مشاكل السيولة قد تزيد من ارتفاعات الذهب، مما يجعل السوق حساسًا بشكل خاص للزيادات في الطلب الفعلي.

 

Investing

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات حيلة للنوم على الطائرة تجتاح "تيك توك"..لم تُعد خطيرة؟

وزارة العمل

أخبار محلية العمل تنفي المصادقة على نظام داخلي لشركة يتيح لها إحالة العاملين على التقاعد المبكر

أرشيفية

أخبار محلية زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ليصبح أقل راتب تقاعدي 350 ديناراً

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

أخبار محلية جلالة الملك يجري جراحة اليوم الثلاثاء في مدينة الحسين الطبية

أ

أسواق ومال لماذا لا يُقبل الأوروبيون على السيارات الأميركية؟

بل

أخبار الشركات بنك الإسكان "Top Employer Jordan 2025" للعام الثالث على التوالي

دونالد ترامب

عربي ودولي غارديان: ترامب يتعرض لانتقادات لتشبيه نفسه بنابليون



 



الأكثر مشاهدة