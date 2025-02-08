الذهب عالميا إلى 3 آلاف دولار في هذا الموعد

كما أشار محللو البنك إلى أن عدم الاستقرار سيساهم في زيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس.
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