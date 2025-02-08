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الذهب عالميا إلى 3 آلاف دولار في هذا الموعد

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أونصة ذهب
السبت، 08-02-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري - رجح محللو "سيتي غروب" احتمال ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة في الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب حالة عدم الاستقرار الناجمة عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أشار محللو البنك إلى أن عدم الاستقرار سيساهم في زيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس.

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وكانت الأسعار قد صعدت إلى مستويات تاريخية في ظل الإقبال على المعدن بصفته ملاذا آمنا، وارتفعت الأسعار إلى ما فوق مستوى 2900 دولار للأونصة في التعاملات.

 

RT

 
gnews

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