الثلاثاء 2024-11-12 07:42 ص
 

الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في شهر

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 06:35 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب قليلًا خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، لكنها ظلت تحوم حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 01:55 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2624.17 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2630.10 دولار، بحسب بيانات رويترز.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر مع استمرار التداولات المراهنة على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
 
gnews

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