الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في شهر

وبحلول الساعة 01:55 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2624.17 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2630.10 دولار، بحسب بيانات رويترز.
واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر مع استمرار التداولات المراهنة على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
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