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الذهب عالميا قرب أعلى مستوى على الإطلاق

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 25-02-2025 07:47 ص
الوكيل الإخباري-   لم يطرأ تغيّر يُذكر على الذهب، ليستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق، خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من أن خطط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للرسوم الجمركية قد تتسبب في زيادة التضخم وإشعال حرب تجارية عالمية كبرى.اضافة اعلان


تحديث الأسعار
بحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية ليبلغ 2950.39 دولارًا للأونصة (الأوقية)، بانخفاض نحو ستة دولارات عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2956.15 دولارًا، الذي سجله أمس الاثنين. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2967.40 دولارًا، وفقًا لبيانات وكالة "رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 32.45 دولارًا للأونصة. ولم يطرأ تغيّر يُذكر على البلاتين، ليستقر عند 966 دولارًا، فيما هبط البلاديوم 0.4% إلى 936.25 دولارًا.
 
gnews

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