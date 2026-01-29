الذهب عالميا قرب 5600 دولار

05:49 ص

الوكيل الإخباري- واصل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعه الخميس مقتربا من مستوى 5600 دولار للأوقية مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، فيما اقتربت الفضة من اختراق حاجز 120 دولارا.





بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 5511.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ 5591.61 دولارا في وقت سابق.



وقال محللون في أو.سي.بي.سي في مذكرة "أدى ارتفاع أعباء الديون الحكومية والمخاوف الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات إلى تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ الاستثمارية".



وأضافوا "لم يعد الذهب مجرد وسيلة للتحوط من الأزمات أو التضخم؛ بل أصبح يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه أصل محايد وموثوق به لتخزين القيمة، كما أنه يوفر تنويعا عبر نطاق أوسع من أنظمة الاقتصاد الكلي".



وكسر الذهب حاجز 5000 دولار للمرة الأولى الاثنين وارتفع بأكثر من 10% حتى الآن هذا الأسبوع، مدفوعا بمزيج من العوامل منها الطلب القوي على أصول الملاذ الآمن وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتراجع الدولار.



وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي "على الرغم من أن طبيعة الارتفاع تشير إلى أن التراجع ليس بعيدا، فمن المتوقع أن تظل الأساسيات داعمة طوال عام 2026، مما يجعل أي انخفاضات فرصا جذابة للشراء".



ولا يزال التوتر الجيوسياسي قائما بعد أن حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران الأربعاء على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وإلا فإن الهجوم الأميركي التالي سيكون أسوأ بكثير.



وردت طهران بالتوعد بضرب الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يدعمهما.

