الذهب عالميا نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة تحت ضغط صعود الدولار وجاء التراجع رغم إشارات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام 2025.

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