الجمعة 2025-03-21 11:36 ص
 

الذهب عالميا نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

الذهب
الذهب
 
الجمعة، 21-03-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة تحت ضغط صعود الدولار وجاء التراجع رغم إشارات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام 2025.

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وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.25% إلى 3036.30 دولار للأونصة.

في حين انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.53% إلى 3028.66 دولار للأونصة، وبلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأونصة ويتجه المعدن نحو تسجيل ارتفاع بنسبة 1.5% هذا الأسبوع.

 
 
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