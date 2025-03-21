الذهب عالميا نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

في حين انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.53% إلى 3028.66 دولار للأونصة، وبلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأونصة ويتجه المعدن نحو تسجيل ارتفاع بنسبة 1.5% هذا الأسبوع.
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