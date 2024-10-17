الذهب عالمياً يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، الخميس، مع ارتفاع الطلب على الذهب وسط توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية والغموض المحيط بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في حين يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية أميركية.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2678.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي خلال الجلسة عند 2685.60 دولار.



كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2693.60 دولار.

سكاي نيوز عربية