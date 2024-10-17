الذهب عالمياً يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2678.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي خلال الجلسة عند 2685.60 دولار.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2693.60 دولار.
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