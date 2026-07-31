الذهب عالميا يتجه لإنهاء تراجع استمر 4 أشهر

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4096.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:07 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لارتفاع أسبوعي 1.1%. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.1% إلى 4094.10 دولارا.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب تزيد عن 2.2% هذا الشهر.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع أغلب المؤشرات الأوروبية مع ختام التعاملات
-
ارتفاع إيرادات النفط الروسية 60 بالمئة
-
تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من 2026
-
أسعار النفط تهبط عالمياً بعد موجة صعود قوية وسط تطورات المنطقة
-
أسعار الذهب ترتفع عالمياً بعد قرار تثبيت الفائدة
-
انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية
-
أسعار النفط تقفز عالميا نحو 7% عالميا