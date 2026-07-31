الذهب عالميا يتجه لإنهاء تراجع استمر 4 أشهر

الوكيل الإخباري- يتجه الذهب الجمعة، نحو تحقيق أول مكاسب شهرية له في 5 أشهر، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون تأثير حرب إيران ويحللون إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.

اضافة اعلان



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4096.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:07 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لارتفاع أسبوعي 1.1%. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.1% إلى 4094.10 دولارا.