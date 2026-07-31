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الذهب عالميا يتجه لإنهاء تراجع استمر 4 أشهر

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الذهب
 
الجمعة، 31-07-2026 09:46 ص

الوكيل الإخباري-  يتجه الذهب الجمعة، نحو تحقيق أول مكاسب شهرية له في 5 أشهر، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون تأثير حرب إيران ويحللون إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4096.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:07 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لارتفاع أسبوعي 1.1%. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.1% إلى 4094.10 دولارا.


ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب تزيد عن 2.2% هذا الشهر.

 
 


gnews

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