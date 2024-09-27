الذهب عالميا يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

وهبطت الفضة قليلا في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة إلى 31.93 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو 12 عاماً عند 32.71 دولار قبل يوم.
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