الجمعة 2024-09-27 12:18 م
 
 

الذهب عالميا يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

أونصة الذهب
أونصة الذهب
الجمعة، 27-09-2024 09:54 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب والفضة اليوم الجمعة من مستويات قياسية مرتفعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مع تزايد التوقعات بخفض آخر كبير لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام فيما تترقب الأسواق تقريراً مهماً عن التضخم للحصول على مؤشرات إضافية. هذا واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2673.21 دولار للأونصة ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولار. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فبلغت 2695.80 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

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وهبطت الفضة قليلا في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة إلى 31.93 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو 12 عاماً عند 32.71 دولار قبل يوم.

 
gnews

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