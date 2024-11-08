الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 5 أشهر

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 1,688.30 دولار للأونصة عند الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، متراجعًا بنسبة 1.7% منذ بداية الأسبوع. كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% لتصل إلى 1,696.30 دولار.
وقال كارستن مينكه، المحلل لدى بنك جوليوس باير، لوكالة رويترز: "لا تزال سوق الذهب تبحث عن التوازن بعد النتيجة المفاجئة للانتخابات الرئاسية الأميركية. ويبدو أن رد فعل السوق هو 'الشراء حسب التوقعات والبيع مع تأكد الأنباء' في مواجهة ما يبدو أنه اكتساح للجمهوريين".
وأضاف: "نعتقد أنه علينا انتظار انقشاع غبار الانتخابات حتى نتمكن من رؤية أوضح لتأثير رئاسة ترامب على سوق الذهب".
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