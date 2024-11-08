الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 5 أشهر

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في أكثر من خمسة أشهر، مع قيام المستثمرين بتقييم تأثير احتمالية عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة وتداعيات ذلك على أسعار الفائدة.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 1,688.30 دولار للأونصة عند الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، متراجعًا بنسبة 1.7% منذ بداية الأسبوع. كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% لتصل إلى 1,696.30 دولار.



وقال كارستن مينكه، المحلل لدى بنك جوليوس باير، لوكالة رويترز: "لا تزال سوق الذهب تبحث عن التوازن بعد النتيجة المفاجئة للانتخابات الرئاسية الأميركية. ويبدو أن رد فعل السوق هو 'الشراء حسب التوقعات والبيع مع تأكد الأنباء' في مواجهة ما يبدو أنه اكتساح للجمهوريين".