الذهب عالمياً يتجه لتسجيل مستويات تاريخية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2682.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0221 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد وصلت أمس الأربعاء إلى 2685.16، وهو مستوى يقل قليلاً عن المستوى القياسي الذي سجلته في 26 سبتمبر وبلغ 2685.42 دولار.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2697.40 دولار."
كما من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، وأن يرجع هذا إلى أن التضخم في منطقة اليورو أصبح الآن تحت السيطرة بشكل متزايد.
وعادة ما ترتفع أسعار الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والتوترات الجيوسياسية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.79 دولار للأونصة. وزاد البلاتين بنسبة 1.2 بالمئة إلى 1005.00 دولار. وربح البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1028.72 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".
سكاي نيوز عربية
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