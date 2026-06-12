الذهب عالميا يتجه لخسارة أسبوعية تحت ضغط توقعات رفع الفائدة الأميركية

09:35 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية تحت ضغط المخاوف بشأن التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4191.17 دولاراً للأوقية (الأونصة)، متجهاً لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 3.2%. في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 2.4% إلى 4212.70 دولاراً.



وهبط الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر، الخميس، قبل أن يختتم التعاملات على ارتفاع عند 4219.69 دولاراً، بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضربات العسكرية المخطط لها ضد إيران، وألمح إلى اتفاق سلام وشيك.



وقال إدوارد مير، المحلل لدى شركة ماريكس، إن الأسعار "تحركها كلياً الأخبار الجيوسياسية".



وأضاف: "ستولي الأسواق اهتماماً لأي إشارة إلى احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، وإذا ألمح إلى التحرك في هذا الاتجاه، فأعتقد أن الذهب قد يهبط دون حاجز 4000 دولار".



وخسر الذهب قرابة 20% منذ بدء الحرب مع إيران، بسبب المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، مما يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، ويزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.



وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مايو/أيار، مسجلة أكبر زيادة سنوية في ثلاثة أعوام ونصف العام، إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكلفة منتجات الطاقة.



ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، يرى المتعاملون حالياً احتمالاً نسبته 60% برفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول.



وقال دونالد ترامب، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام مطلع الأسبوع، وهو ما سيفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، لكن إيران ردت بأنها لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 67.10 دولاراً للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.7% إلى 1731.40 دولاراً، ويتجه كلا المعدنين نحو خسارة أسبوعية.

وزاد سعر البلاديوم 1.6% إلى 1289.33 دولاراً، وحقق مكاسب 5% منذ بداية الأسبوع.





