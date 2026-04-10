الجمعة 2026-04-10 06:39 م

الذهب عالمياً يتجه نحو ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

الجمعة، 10-04-2026 10:15 ص
الوكيل الإخباري-   يتجه الذهب نحو تسجيل مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي، رغم تراجعه خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ حدّ صعود الدولار الأميركي وضبابية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران من مكاسب المعدن، بينما واصل الدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية مبكرًا وبوتيرة أعمق، ما عزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد.اضافة اعلان


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 4759.54 دولارًا للأوقية، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بنحو 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم حزيران بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4782.70 دولارًا، وفقًا لشبكة (سي إن إن).

وتراجع الذهب بنحو 10 بالمئة منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 شباط، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة التي غذّت مخاوف التضخم، وعززت احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 75.74 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 2 بالمئة إلى 2061.06 دولارًا، وهبط البلاديوم بنسبة 1.2 بالمئة إلى 1539.43 دولارًا.
 
 


