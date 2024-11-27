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الذهب عالمياً يتحرك بحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 27-11-2024 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   تتأرجح أسعار الذهب في نطاق ضيق خلال التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، وسط مجموعة من العوامل المؤثرة على المستثمرين، من أبرزها ترقب بيانات التضخم الأميركية، والتي ستعطي مؤشرات حول المدى المحتمل لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.اضافة اعلان


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2635.56 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 02:22 بتوقيت غرينتش، وتحرك بالأساس ضمن نطاق ضيق يبلغ تسعة دولارات خلال الجلسة. وسجل الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2635.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 30.39 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 927.45 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 973.50 دولار.
 
gnews

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