الذهب عالمياً يتحرك بحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2635.56 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 02:22 بتوقيت غرينتش، وتحرك بالأساس ضمن نطاق ضيق يبلغ تسعة دولارات خلال الجلسة. وسجل الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2635.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 30.39 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 927.45 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 973.50 دولار.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على شركتي تأمين روسيتين
-
المركزي الإيراني يعلن الانتقال الكامل بالتجارة مع روسيا إلى الروبل والريال
-
تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تحسّبا لرسوم ترامب
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد خسائر فادحة
-
المصريون يحولون مليارات الدولارات إلى بلادهم
-
الذهب يفقد بريقه عالميا.. وهذا سبب الهبوط
-
النفط يهبط عالميا مع احتمال التوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان