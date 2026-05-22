الذهب عالميا يتراجع بشكل طفيف ويتجه لخسارة أسبوعية

الوكيل الإخباري- انخفض سعر الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، متجهًا نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، متأثرًا بقوة الدولار وارتفاع أسعار النفط، اللذين عززا التوقعات برفع معدلات الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي.





وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4522.89 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.3 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب، تسليم حزيران 0.4 بالمئة إلى 4524.40 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 76.61 دولار، بينما تراجع البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف أيضًا، وكلاهما في مسار تسجيل خسارة أسبوعية.









