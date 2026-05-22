الجمعة 2026-05-22 11:57 ص

الذهب عالميا يتراجع بشكل طفيف ويتجه لخسارة أسبوعية

الذهب عالميا يتراجع بشكل طفيف ويتجه لخسارة أسبوعية
الذهب عالميا يتراجع بشكل طفيف ويتجه لخسارة أسبوعية
 
الجمعة، 22-05-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-    انخفض سعر الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، متجهًا نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، متأثرًا بقوة الدولار وارتفاع أسعار النفط، اللذين عززا التوقعات برفع معدلات الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي.اضافة اعلان


وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4522.89 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.3 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب، تسليم حزيران 0.4 بالمئة إلى 4524.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 76.61 دولار، بينما تراجع البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف أيضًا، وكلاهما في مسار تسجيل خسارة أسبوعية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نواب بالبرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات على بن غفير

عربي ودولي نواب بالبرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات على بن غفير

الذهب عالميا يتراجع بشكل طفيف ويتجه لخسارة أسبوعية

أسواق ومال الذهب عالميا يتراجع بشكل طفيف ويتجه لخسارة أسبوعية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شخصين بغارة جوية في جنوب لبنان

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شخصين بغارة جوية في جنوب لبنان

ضبط عشرات المخالفات أسبوعيًا لتطبيقات نقل غير مرخصة في الأردن

أخبار محلية ضبط عشرات المخالفات أسبوعيًا لتطبيقات نقل غير مرخصة في الأردن

سحب آيس كريم شهير من الأسواق الأميركية بسبب خطر تلوث معدني

منوعات سحب آيس كريم شهير من الأسواق الأميركية بسبب خطر تلوث معدني

سوريا .. الشرع يقر مكافآت مالية للمزارعين مقابل تسليم القمح للحكومة

عربي ودولي سوريا .. الشرع يقر مكافآت مالية للمزارعين مقابل تسليم القمح للحكومة

ترامب ينتقد دولًا أوروبية لرفضها استخدام قواعدها العسكرية

عربي ودولي ترامب ينتقد دولًا أوروبية لرفضها استخدام قواعدها العسكرية

واشنطن وطهران تتمسكان بمواقفهما رغم مؤشرات محدودة على التقدم

عربي ودولي واشنطن وطهران تتمسكان بمواقفهما رغم مؤشرات محدودة على التقدم



 
 




الأكثر مشاهدة

 