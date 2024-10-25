الجمعة 2024-10-25 07:31 م
 

الذهب عالمياً يتراجع لكنه يتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية

أونصات ذهبية
الذهب
الجمعة، 25-10-2024 10:40 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب تراجعاً اليوم الجمعة، ولكنها تتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بدعم من زيادة الطلب على الملاذات الآمنة في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية، وتستمر حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية.

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هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.4 بالمئة إلى 2725.73 دولار للأونصة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع إلى مستويات قياسية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2738.20 دولار للأونصة.

 
gnews

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